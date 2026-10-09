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CASTIGLIONE OLONA – Una mattinata dedicata al volontariato, alla solidarietà e all’importanza dei piccoli gesti quotidiani. Lunedì 5 ottobre gli studenti dell’istituto comprensivo Cardinal Branda Castiglioni hanno partecipato a un incontro organizzato in occasione del Giorno del Dono, ricorrenza che si celebra ogni anno il 4 ottobre.

L’iniziativa, promossa dalla scuola, ha visto la partecipazione dei rappresentanti dell’Avis di Castiglione Olona, della Fondazione Giacomo Ascoli e della Croce Rossa Italiana, comitato di Varese, che hanno condiviso con i ragazzi esperienze e testimonianze legate alle rispettive attività.

Attraverso i racconti dei volontari, gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino alcune realtà impegnate quotidianamente nell’aiuto alle persone e nel sostegno a chi attraversa situazioni di difficoltà. L’incontro è stato anche un’occasione per riflettere sul significato del dono, inteso non soltanto come contributo materiale, ma anche come disponibilità a dedicare tempo agli altri, ascoltare e offrire sostegno.

Al centro della mattinata sono stati affrontati temi come volontariato, responsabilità, cittadinanza e partecipazione alla vita della comunità, con particolare attenzione al ruolo che anche i più giovani possono avere nella costruzione di una società più solidale.

L’amministrazione comunale ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, ringraziando l’istituto comprensivo Cardinal Branda Castiglioni per l’organizzazione e i rappresentanti delle tre associazioni per la disponibilità a incontrare gli studenti. Un appuntamento che ha permesso di avvicinare il mondo della scuola a quello del volontariato, mostrando come anche gesti semplici, dall’ascolto all’aiuto concreto, possano contribuire al benessere della comunità.

09102026