CESANO MADERNO – È stata inaugurata oggi la nuova tangenziale nord di Cesano Maderno, un nuovo asse stradale che collega in direzione nord-est/sud-ovest Cesano Maderno e Seveso e che include un sottopasso veicolare per superare la linea ferroviaria Milano-Seveso-Asso e un sottopasso ciclopedonale in corrispondenza di via Liberazione a Cesano Maderno, permettendo la chiusura definitiva del passaggio a livello di via Como. Alla cerimonia di apertura della nuova infrastruttura hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore alle Infrastrutture e opere pubbliche di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi, il consigliere delegato di FNM Fulvio Caradonna, il presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti, il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca e la sindaca di Seveso Alessia Borroni.

L’opera – La lunghezza complessiva della nuova tangenziale è di 483 metri. L’asse stradale principale ha inizio nel territorio di Cesano Maderno da una nuova rotatoria realizzata in corrispondenza della confluenza tra via Nazionale dei Giovi (SP44bis), via Garibaldi e via Volta a Cesano Maderno.

La tangenziale supera il torrente Seveso grazie alla costruzione di un nuovo ponte e prosegue con un tratto in discesa, tra scatolari aperti della lunghezza di 70 metri, fino alla galleria artificiale, lunga 101,55 metri, larga 9 metri e alta 5 metri dalla sede stradale, che consente il superamento della linea ferroviaria Ferrovienord Milano-Seveso-Asso.

In uscita la strada avanza tra scatolari aperti per 86 metri, per procedere fino a raggiungere una nuova rotatoria realizzata in corrispondenza di via Cadore e via Sabotino nel comune di Seveso. Il passaggio a livello di via Como è stato chiuso definitivamente il 18 maggio scorso.

Sottopasso ciclopedonale – Per favorire la mobilità dolce sul territorio è stato realizzato il sottopasso ciclopedonale sotto via Liberazione a Cesano Maderno: lungo 12 metri e largo quattro metri, è collocato a circa 50-60 metri dall’attuale passaggio a livello.

Il sottopasso è dotato di rampe ciclopedonali con percorso rettilineo a est e con percorso a ferro di cavallo a ovest e consente l’accessibilità per le persone con disabilità, nel rispetto della normativa vigente.

Viabilità locale – È stato anche concluso l’intervento di riqualificazione, ricucitura e messa in sicurezza degli assi stradali collegati all’itinerario principale, per migliorare l’accessibilità delle aree comprese tra i corsi d’acqua e la linea ferroviaria.

Sono stati realizzati: una nuova complanare a nord dell’asse principale, che consente il collegamento tra la rotatoria sulla SP44bis e via Confalonieri; una nuova complanare a sud dell’asse principale, che consente il collegamento tra la rotatoria sulla SP44bis e la zona residenziale lungo via Como e via Lecco; la viabilità di collegamento in direzione nord-sud tra via Confalonieri/via Mezzera e via Como.

Le due complanari sono state aperte al traffico locale lo scorso 18 maggio, contestualmente alla chiusura del passaggio a livello di via Como.

Opere e finanziamenti – Le opere, iniziate nel 2024, sono state realizzate dall’impresa Quadrio Costruzioni spa. L’intervento è finanziato completamente da Regione Lombardia con 21.346.089 euro nell’ambito del Contratto di programma con Ferrovienord.

Claudia Maria Terzi, assessore regionale alle Infrastrutture e opere pubbliche:

«La realizzazione della tangenziale nord di Cesano Maderno, attesa da tempo e considerata di preminente interesse regionale, porterà beneficio ai comuni di Seveso e Cesano Maderno, ai loro abitanti, ma non solo. Intervento finanziato interamente da Regione Lombardia con oltre 21,3 milioni di euro, previsti nel Contratto di programma con Ferrovienord che ha provveduto alla realizzazione, produce ricadute positive sulla viabilità interna, sui collegamenti della Brianza che gravitano sull’asse del sistema viabilistico della Pedemontana e sulla regolarità del servizio ferroviario che interessa le linee Milano-Seveso-Asso, grazie alla soppressione del passaggio a livello.

L’inaugurazione di oggi dimostra come le infrastrutture producano ricadute positive sul benessere sociale e del tessuto produttivo, rendendo più connessi i territori e più celeri gli spostamenti sia sul versante stradale che della mobilità ferroviaria e ciclopedonale».

Fulvio Caradonna, consigliere delegato di FNM:

«Voglio ringraziare tutti i tecnici del Gruppo FNM e le imprese che hanno lavorato alla realizzazione della tangenziale nord per la professionalità e l’impegno che hanno dimostrato. È stato un lavoro lungo e complesso: il risultato è un’opera di grande e positivo impatto per la viabilità di Cesano Maderno e per i collegamenti con Seveso».

Pier Antonio Rossetti, presidente di Ferrovienord:

«L’eliminazione dei passaggi a livello è una misura fondamentale per migliorare la sicurezza e la regolarità della circolazione ferroviaria. Questa opera a cavallo tra Cesano Maderno e Seveso ha un valore strategico proprio da questo punto di vista. Un ringraziamento va a tutto il personale di Ferrovienord impegnato in questo lavoro non privo di difficoltà per aver saputo brillantemente portare a termine l’opera».

Gianpiero Bocca, sindaco di Cesano Maderno:

«L’apertura della tangenziale nord rappresenta un traguardo fondamentale e a lungo atteso per Cesano Maderno, per la vicina Seveso e per l’intero sistema della mobilità locale. Abbiamo voluto destinare parte delle risorse compensative di Pedemontana per realizzare un’infrastruttura di prossimità che migliora la qualità della vita di residenti e fruitori della rete stradale, dimostrando come i fondi compensativi possano trasformarsi in infrastrutture a servizio diretto della comunità, capaci di migliorare la qualità della vita quotidiana.

Quest’opera s’inserisce in una visione più ampia: accompagnare la crescita e lo sviluppo di Cesano Maderno attraverso una rete infrastrutturale moderna, efficiente e sostenibile. Con il nuovo assetto viario, superiamo un nodo critico consentendo la chiusura definitiva del passaggio a livello di via Como, liberando il centro cittadino e i quartieri dal traffico di attraversamento, riducendo l’inquinamento e garantendo spostamenti più rapidi e sicuri.

A coronamento dell’intervento, il nuovo sottopasso ciclopedonale ospiterà un murales di Orticanoodles, che verrà realizzato nelle prossime settimane, rendendo il nuovo spazio pubblico anche esteticamente bello e valorizzando la nostra città».

Alessia Borroni, sindaca di Seveso:

«L’apertura del sottopasso tra Seveso e Cesano pone le basi di una nuova fase per la nostra comunità, nell’attesa del completamento dei lavori del sottopasso nella zona centrale, che auspico si concludano nel più breve tempo possibile.

Si tratta di un’opera che renderà la mobilità più fluida, sicura ed efficiente, contribuendo a una città più moderna e meglio collegata, migliorando sia la qualità della vita di noi cittadini sia le attività commerciali e imprenditoriali che per anni abbiamo dovuto affrontare lunghe attese ai passaggi a livello.

Mi preme infine sottolineare il valore della collaborazione di questi ultimi anni che si è sviluppata tra Regione Lombardia, Ferrovienord e l’amministrazione comunale. Questo risultato dimostra che, quando le istituzioni condividono obiettivi chiari, lavorano in sinergia e mettono al centro il bene del territorio, le opere si realizzano e i benefici per i cittadini diventano concreti».

09102026