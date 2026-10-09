Groane

GARBAGNATE MILANESE – Un nuovo mezzo a disposizione della Croce Rossa Italiana Comitato delle Groane, che ha sede a Garbagnate Milanese. L’inaugurazione si è svolta l’altro giorno alla presenza dei volontari del comitato. Il veicolo entrerà subito in servizio e sarà utilizzato per le attività di trasporto sanitario, potenziando ulteriormente la capacità della Croce Rossa di rispondere alle necessità delle persone sul territorio.

Un investimento che consentirà al Comitato delle Groane di rendere il servizio ancora più efficiente e sicuro e di garantire una presenza sempre più capillare nell’area in cui opera. L’inaugurazione è stata anche l’occasione per ringraziare i volontari che quotidianamente dedicano il proprio tempo alle attività della Croce Rossa e quanti hanno partecipato a questo momento importante per il comitato.

Con l’arrivo del nuovo mezzo si rafforza dunque il parco veicoli a disposizione della Cri delle Groane, mantenendo immutato l’obiettivo: essere presente sul territorio e intervenire al fianco di chi ha bisogno di assistenza.

07102026