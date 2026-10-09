Città

SARONNO – Che cosa rende davvero attrattiva una città? Perché una famiglia sceglie di viverci, un giovane decide di restare e un imprenditore di investire? E quanto contano i servizi, i collegamenti, la sicurezza e la qualità della vita nel determinare il valore di una casa? Sono le domande al centro di “Il mattone intelligente – Il valore del mattone nasce fuori dal mattone”, la serata organizzata dal Circolo degli Aironi per giovedì 15 ottobre alle 20,45 nella sala convegni di Confcommercio Saronno, in via Gaudenzio Ferrari 3.

Un appuntamento che parte dal mercato immobiliare per affrontare una questione molto più ampia: quale futuro vogliamo costruire per Saronno e il Saronnese? L’obiettivo è mettere attorno allo stesso tavolo istituzioni, professionisti e imprese per ragionare sulle trasformazioni del territorio e sulle condizioni che possono renderlo un luogo in cui vivere, lavorare e investire.

“Il mattone intelligente vuole interrogarsi su ciò che rende davvero attrattivo un territorio” spiegano dal Circolo degli Aironi, introducendo il tema dell’incontro.

“Il valore di una casa, infatti, non dipende soltanto dai suoi metri quadrati, ma da ciò che la circonda: urbanistica, servizi, salute, lavoro, energia, imprese e qualità della vita incidono sempre di più sulle scelte delle famiglie e dei cittadini. Allo stesso tempo, il modo in cui costruiamo e trasformiamo le nostre città contribuisce a determinare il territorio di domani”.

Giovani, famiglie e imprese: le domande sul futuro del Saronnese

“La serata metterà quindi a confronto punti di vista diversi ma complementari – istituzioni, impresa, costruzioni e mercato immobiliare – partendo da una domanda comune: che cosa spinge oggi una persona a scegliere un luogo nel quale vivere, lavorare e investire?”.

Una domanda particolarmente significativa per un territorio come il Saronnese, dove la vicinanza a Milano, la presenza della ferrovia, il tessuto produttivo e i servizi rappresentano elementi importanti nelle scelte di chi abita e lavora. “E, soprattutto, quali condizioni possono convincere i giovani a restare, le famiglie a mettere radici e le imprese a crescere qui?”. Non si parlerà quindi soltanto di case e costruzioni, ma anche di opportunità, servizi, mobilità e qualità della vita. Temi che riguardano direttamente le scelte delle amministrazioni pubbliche, gli investimenti privati e le aspettative dei cittadini. “Saronno e il Saronnese saranno il punto di partenza concreto per ragionare di sviluppo, rigenerazione e futuro”.

Il Circolo degli Aironi: un laboratorio civico per il territorio

L’incontro del 15 ottobre si inserisce in un progetto più ampio, con il quale il Circolo degli Aironi intende promuovere occasioni di approfondimento e confronto sui temi che interessano la comunità.

“Il Circolo vuole essere allo stesso tempo un luogo di approfondimento e un laboratorio civico, con una particolare attenzione ai temi che riguardano Saronno e il Saronnese, senza però rinunciare ad affrontare questioni di carattere nazionale e internazionale”.

La volontà è quella di costruire uno spazio di discussione aperto a competenze, esperienze e sensibilità differenti, senza limitarsi a un unico settore o ambito professionale.

“Lo facciamo attraverso il confronto diretto e attraverso la partecipazione di amministratori, rappresentanti delle istituzioni, professionisti, imprenditori, esponenti del mondo associativo e testimonial che possano offrire punti di vista ed esperienze differenti. L’obiettivo è favorire occasioni nelle quali sia possibile comprendere meglio i cambiamenti in corso, mettere in relazione mondi che spesso dialogano poco tra loro e contribuire alla crescita di una discussione pubblica seria e concreta”.

L’appuntamento è dunque per giovedì 15 ottobre alle 20,45, in via Gaudenzio Ferrari 3 a Saronno. Una serata che vuole offrire l’occasione per riflettere su come le trasformazioni della città possano incidere sul suo futuro economico e sociale. L’invito degli organizzatori non riguarda soltanto questo primo momento di confronto, ma anche la possibilità di costruire nuove relazioni con le realtà del territorio.

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