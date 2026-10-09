Groane

LAZZATE – Domenica 11 ottobre, dalle 9.30 alle 13.30, il Comitato Futuro Nazionale Lazzate 1489 sarà in Piazza Giovanni XXIII con un gazebo aperto ai cittadini. L’appuntamento, promosso dalla referente Barbara Esposito, sarà un’occasione per incontrare il territorio, dialogare con cittadini, famiglie, associazioni e imprese e raccogliere esigenze e proposte, presentando il progetto del partito.

“Vogliamo partire dall’ascolto del territorio e di chi contribuisce ogni giorno alla vita della comunità. Associazioni e volontariato sono interlocutori preziosi, perché conoscono da vicino i bisogni delle persone. Un servizio accessibile, uno spazio pubblico curato, un quartiere in cui sentirsi sicuri: è anche da queste cose che si misura la qualità della vita. Le famiglie hanno bisogno di attenzione e risposte certe. Offrire ai giovani occasioni per praticare sport significa affiancare famiglie e scuola nel loro percorso di crescita, educandoli al rispetto delle regole e al valore della squadra e aiutandoli a diventare forti e responsabili, lontani da situazioni di rischio e disagio” afferma Esposito.

Il confronto toccherà anche il costo della vita, l’energia e le difficoltà economiche che incidono sulle prospettive di famiglie e imprese.

“L’inflazione e il caro energia pesano sui bilanci delle famiglie e sui costi delle imprese, mettendo in discussione scelte importanti: investire in un’attività, acquistare una casa o sostenere le spese per le cure. Dobbiamo dare risposte a famiglie e imprese, tutelando il potere d’acquisto e creando condizioni che consentano di lavorare, investire e progettare il futuro con maggiore fiducia” prosegue Esposito.

“Partecipare significa anche poter chiedere conto delle scelte e degli impegni assunti. Vogliamo costruire un rapporto diretto con i cittadini, fondato sulla chiarezza e sulla responsabilità. Invitiamo a fermarsi al gazebo anche chi ha domande, dubbi o opinioni diverse: il confronto è una parte essenziale della vita democratica” conclude Esposito.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini che desiderano conoscere il Comitato Futuro Nazionale Lazzate 1489 e condividere idee sul futuro del territorio.

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