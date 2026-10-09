I più letti di ieri: la protesta sulle rette delle materne, l’arresto a Cogliate, il dibattito sui data center e Saronno Civica
9 Ottobre 2026
SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, mercoledì 8 ottobre, ci sono la protesta di un nonno per le rette delle materne Zerbi, l’arresto di un 38enne a Cogliate, il confronto sui nuovi data center e la nascita dell’associazione Saronno Civica.
A Saronno ha fatto discutere la segnalazione di un nonno relativa alla retta delle materne Zerbi: 516 euro al mese per un bambino non residente. L’uomo ha definito la cifra una “follia”, sollevando il tema dei costi sostenuti dalle famiglie per l’accesso al servizio.
Materne Zerbi, la protesta di un nonno: “516 euro al mese per un bambino non residente, una follia”
A Cogliate un 38enne è stato arrestato con l’accusa di aver tentato di strangolare la madre invalida e di averla minacciata con un coltello. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo, mentre la donna è stata soccorsa.
Tenta di strangolare la madre invalida e la minaccia con un coltello: arrestato 38enne a Cogliate
Ha registrato una partecipazione significativa anche l’incontro dedicato ai data center: l’auditorium di Saronno era gremito per l’appuntamento promosso dall’Osservatorio sul tema. Nel corso della serata sono state illustrate le preoccupazioni legate alla possibile realizzazione di nuovi progetti e l’Osservatorio ha chiesto uno stop alle nuove iniziative.
Data center, auditorium gremito a Saronno: l’Osservatorio chiede lo stop ai nuovi progetti
Infine, è stata presentata Saronno Civica, nuova associazione che riunisce persone legate alla città e intenzionate a mettere in comune idee ed esperienze per il futuro di Saronno. L’obiettivo dichiarato è creare uno spazio di confronto e partecipazione sui temi che riguardano la città.
Nasce l’associazione Saronno Civica: “Legàti a Saronno”, idee ed esperienze per il futuro della città
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?