Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, mercoledì 8 ottobre, ci sono la protesta di un nonno per le rette delle materne Zerbi, l’arresto di un 38enne a Cogliate, il confronto sui nuovi data center e la nascita dell’associazione Saronno Civica.

A Saronno ha fatto discutere la segnalazione di un nonno relativa alla retta delle materne Zerbi: 516 euro al mese per un bambino non residente. L’uomo ha definito la cifra una “follia”, sollevando il tema dei costi sostenuti dalle famiglie per l’accesso al servizio.

A Cogliate un 38enne è stato arrestato con l’accusa di aver tentato di strangolare la madre invalida e di averla minacciata con un coltello. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo, mentre la donna è stata soccorsa.

Ha registrato una partecipazione significativa anche l’incontro dedicato ai data center: l’auditorium di Saronno era gremito per l’appuntamento promosso dall’Osservatorio sul tema. Nel corso della serata sono state illustrate le preoccupazioni legate alla possibile realizzazione di nuovi progetti e l’Osservatorio ha chiesto uno stop alle nuove iniziative.

Infine, è stata presentata Saronno Civica, nuova associazione che riunisce persone legate alla città e intenzionate a mettere in comune idee ed esperienze per il futuro di Saronno. L’obiettivo dichiarato è creare uno spazio di confronto e partecipazione sui temi che riguardano la città.

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