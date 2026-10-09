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SARONNO – Una mattinata su due ruote per promuovere la mobilità sostenibile, la sicurezza stradale e l’uso condiviso dello spazio pubblico: domenica 11 ottobre torna l’appuntamento con la Saronno City Ride, la pedalata per famiglie organizzata da Fiab Saronno Ciclocittà nell’ambito della manifestazione “120 Foglie Morte“.

Il ritrovo è fissato per le ore 9.30 in via Milano 7, proprio davanti all’ingresso dell’area ex Isotta Fraschini, punto di partenza di un percorso ad anello di circa 9 chilometri. Il tracciato si snoderà lungo le principali piste ciclabili cittadine, attraversando anche le aree verdi del parco del Lura e diversi quartieri di Saronno.

La manifestazione, a partecipazione gratuita e adatta a ciclisti di ogni età, unisce all’aspetto ricreativo un forte messaggio sociale. Come sottolineato dai promotori dell’iniziativa, l’obiettivo è ribadire l’importanza di una rete ciclabile interconnessa, accessibile e sicura, capace di garantire la libertà di movimento per tutti: dai pedoni ai ciclisti, fino a chi utilizza forme di mobilità dolce.

La pedalata rappresenterà inoltre un’occasione di ricognizione collettiva sul campo: un modo informale per verificare lo stato della ciclabilità urbana, mappandone i punti di forza e individuando le criticità su cui richiedere futuri interventi di miglioramento.

Per partecipare si raccomanda l’uso del casco e il rispetto del codice della strada durante tutto il tragitto.

(foto d’archivio)

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