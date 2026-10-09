Incidente sull’A9 tra Saronno e Turate, auto ribaltata e due persone coinvolte: code verso Como
9 Ottobre 2026
SARONNO – Incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 9 ottobre, lungo l’autostrada A9 in direzione Como e Svizzera. Attorno alle 11.30 un veicolo si è ribaltato nel tratto compreso tra Saronno e Turate, per cause ancora in corso di accertamento.
Due le persone coinvolte nel sinistro, che ha richiesto l’intervento di un’ambulanza, dei vigili del fuoco del comando provinciale di Varese e della polizia stradale, impegnata nei rilievi e nella gestione della circolazione.
L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico, con code fino a due chilometri tra Origgio e Turate, in direzione nord. Per evitare gli incolonnamenti, Autostrade per l’Italia ha consigliato agli automobilisti diretti verso Como e il confine svizzero di entrare in autostrada a Turate. Per chi proviene da Lainate è stata invece suggerita l’uscita a Origgio.
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(foto archivio)
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