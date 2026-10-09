Cronaca

VARESE – Una presunta frode fiscale nel commercio di prodotti elettronici e informatici, con fatture per oltre 450 milioni di euro e un sequestro da 11 milioni. Ha coinvolto anche le province di Varese e Milano l’operazione “Hermes”, condotta dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Varese insieme ai colleghi milanesi, sotto il coordinamento della Procura europea. Sei le persone raggiunte dalle misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano: due sono finite in carcere, una agli arresti domiciliari e tre sono state sottoposte all’obbligo di dimora. I destinatari dei provvedimenti risiedono tra le province di Roma, Bergamo e Salerno.

L’inchiesta ha portato anche al sequestro preventivo, diretto e per equivalente, di beni e disponibilità finanziarie fino a 11 milioni di euro, nei confronti di otto indagati e tre società. Tra le somme individuate dagli investigatori figurano anche depositi presso istituti bancari svizzeri.

Complessivamente, sul territorio italiano sono risultate coinvolte 93 società, con sedi e attività nelle province di Varese, Milano, Bergamo, Como, Brescia, Roma e Salerno. Le fatture ritenute false, emesse tra il 2022 e il 2025, avrebbero raggiunto un valore superiore ai 450 milioni di euro.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il sistema si basava sul meccanismo della cosiddetta frode carosello: società considerate fittizie acquistavano prodotti elettronici dall’estero senza applicazione dell’Iva, per poi rivenderli sul mercato italiano incassando l’imposta senza versarla all’erario.

Un sistema che avrebbe consentito di proporre prezzi artificialmente più bassi rispetto a quelli degli operatori regolari, creando una distorsione della concorrenza e provocando un ingente danno alle casse pubbliche. Le responsabilità delle persone coinvolte dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento giudiziario.

09102026