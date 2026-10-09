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SARONNO – Venerdì 9 ottobre, secondo le previsioni di 3B Meteo, la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con ampie aperture attese in serata. A Saronno non sono previste precipitazioni significative durante il giorno, mentre nella notte potranno arrivare deboli piogge, per un totale previsto di circa 0,7 millimetri. Le temperature oscilleranno tra una minima di 15°C e una massima di 21°C. I venti saranno deboli da Nord al mattino e da Sud nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

Dopo il maltempo di giovedì, il quadro tenderà quindi a migliorare, anche se il cielo resterà variabile per buona parte della giornata. Le schiarite diventeranno più ampie verso sera, prima di un possibile ritorno delle precipitazioni durante la notte. Le temperature massime torneranno a salire, raggiungendo i 21°C.

In Lombardia resteranno presenti infiltrazioni umide, con una giornata ancora caratterizzata da molte nubi. Sulle basse pianure occidentali, sulle pedemontane e alte pianure e sulle Prealpi occidentali prevarranno cieli molto nuvolosi o coperti, con alcune aperture nella seconda parte della giornata. Sulle basse pianure orientali sono attese deboli piogge al mattino, in esaurimento nel pomeriggio e seguite da schiarite serali. Nuvolosità in aumento sulle Orobie, mentre su Prealpi orientali e Alpi Retiche si alterneranno nubi e schiarite. Lo zero termico sarà intorno ai 2750 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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