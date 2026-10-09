Comasco

MOZZATE – Un nuovo servizio di trasporto scolastico per facilitare gli spostamenti degli studenti e venire incontro alle esigenze delle famiglie. A Mozzate è partita in via sperimentale l’attività di scuolabus a pagamento dedicata agli alunni della scuola secondaria di primo grado.

L’iniziativa, annunciata dall’amministrazione comunale, è stata pensata per offrire alle famiglie un’ulteriore possibilità di organizzare gli spostamenti quotidiani dei ragazzi, garantendo un collegamento per raggiungere la scuola e rientrare a casa al termine delle lezioni.

Il servizio è gestito da Asp, Azienda Servizi alla Persona, in collaborazione con Sos Mozzate, l’associazione che si occupa concretamente del trasporto degli studenti.

La novità rappresenta un ampliamento delle opportunità a disposizione delle famiglie mozzatesi, con particolare attenzione agli alunni delle medie, per i quali gli spostamenti tra casa e scuola possono richiedere un’organizzazione quotidiana da parte dei genitori. Per il momento il servizio è stato avviato in forma sperimentale, una modalità che consentirà di valutarne il funzionamento e la rispondenza alle necessità dell’utenza. L’amministrazione comunale ha presentato l’iniziativa come un ulteriore passo per accompagnare i ragazzi nel loro percorso scolastico e offrire un sostegno concreto alle famiglie del paese.

09102026