Saronnese

ORIGGIO – Andrea Montrasio è il nuovo vicesegretario vicario di Forza Italia a Origgio. La nomina è stata ufficializzata dalla segretaria cittadina Giovanna Oliva. Una scelta che punta a valorizzare il percorso politico di Montrasio e il suo impegno nelle attività del partito. “La nomina rappresenta il riconoscimento del costante impegno dimostrato da Andrea nel corso degli ultimi anni nelle attività della sezione e nel rafforzamento della presenza di Forza Italia sul territorio origgese”, spiega Giovanna Oliva.

Tra le esperienze ricordate dalla segretaria cittadina ci sono la partecipazione alla campagna referendaria dello scorso anno e il lavoro svolto in occasione delle recenti elezioni comunali. Montrasio ha contribuito all’organizzazione della campagna elettorale e si è presentato come candidato, ottenendo quello che Forza Italia definisce un “significativo risultato personale”.

La nomina arriva dunque al termine di un percorso di partecipazione alla vita politica locale, caratterizzato dalla presenza nelle iniziative della sezione e dal lavoro organizzativo sul territorio.

Con il nuovo incarico Montrasio affiancherà la segretaria cittadina nel coordinamento delle attività politiche e organizzative di Forza Italia a Origgio. In qualità di vicario sarà inoltre chiamato a sostituirla quando necessario.

“Con questo nuovo incarico la segreteria cittadina intende avvalersi della partecipazione, della disponibilità e della presenza costante di Andrea Montrasio”, sottolinea Oliva, che conclude il comunicato con un augurio di buon lavoro al nuovo vicesegretario.

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