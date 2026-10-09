Cronaca

VARESE – Un arresto in provincia di Varese e due nel Milanese. Tocca anche il Varesotto l’operazione “Upriver” condotta dalla Polizia di Stato contro la detenzione e lo scambio online di materiale pedopornografico. L’indagine, avviata nel 2025 e coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha portato complessivamente all’arresto in flagranza di sette persone e alla denuncia di altre sette. Sequestrati oltre 100mila file tra immagini e video e una trentina di dispositivi informatici.

Gli arresti tra Lombardia, Veneto e Toscana.

Le sette persone arrestate hanno un’età compresa tra i 38 e i 78 anni. Due arresti sono stati eseguiti in provincia di Milano, due in quella di Bergamo, uno nel Varesotto, uno in provincia di Vicenza e uno a Firenze. Durante le perquisizioni, gli investigatori hanno trovato gli arrestati in possesso di ingenti quantità di materiale di sfruttamento sessuale minorile.

Altre sette persone sono state denunciate nell’ambito della stessa operazione. Nei loro confronti sono stati effettuati sequestri di materiale informatico ritenuto utilizzato per le attività illecite.

Le indagini partite nel 2025

L’inchiesta è stata avviata nel 2025 nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia. A condurla è stato il Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Milano, sotto la direzione della Procura della Repubblica e con il coordinamento operativo del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online della Polizia postale.

Gli investigatori hanno monitorato in maniera continuativa, anche a livello internazionale, i canali online utilizzati per distribuire materiale illecito. L’attività ha permesso di individuare diversi account attraverso i quali venivano condivisi e scaricati video e immagini pedopornografiche.

Oltre 100mila file sequestrati

Il bilancio dei sequestri è particolarmente consistente: oltre 100mila file tra immagini e video e circa trenta dispositivi elettronici, tra smartphone, tablet, computer e dischi rigidi. Complessivamente si tratta di oltre 26mila gigabyte di materiale informatico.

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