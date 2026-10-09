Cronaca

SARONNO – Controlli al mercato cittadino di Saronno, dove nella mattinata di mercoledì sono intervenuti i carabinieri dell’Ispettorato del lavoro. Le verifiche hanno interessato gli ambulanti presenti al tradizionale appuntamento commerciale settimanale.

In uno dei banchi sottoposti a controllo sarebbero stati individuati due cittadini egiziani che stavano lavorando senza le necessarie autorizzazioni. Gli accertamenti sono quindi proseguiti per chiarire la loro posizione e verificare la regolarità dell’attività lavorativa. I controlli sono andati avanti per tutta la mattinata e hanno visto impegnati anche militari in borghese.

Il mercato settimanale saronnese conta complessivamente 260 stalli, dei quali circa 200 risultano stabilmente occupati. Una quarantina sono quelli utilizzati dagli ambulanti che partecipano con continuità all’appuntamento del mercoledì. Il mercato continua a rappresentare uno dei principali appuntamenti commerciali della settimana, richiamando non soltanto numerosi saronnesi ma anche residenti provenienti dai comuni dell’intero comprensorio.

09102026