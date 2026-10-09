Città

SARONNO – Quattro punti all’ordine del giorno, tutti presentati dall’opposizione. Sarà dedicato alle proposte dei gruppi di minoranza il Consiglio comunale convocato in seduta straordinaria per lunedì 12 ottobre alle 20,30 in sala Vanelli. In discussione una proposta di deliberazione e tre mozioni, firmate da Saronno Civica, Obiettivo Saronno e Forza Italia.

Ad aprire la seduta sarà la proposta di deliberazione del consigliere di Saronno Civica per l’approvazione delle linee di indirizzo del Piano integrato per la transizione ecologica e climatica del Comune di Saronno. Il documento punta a fornire indirizzi alla Giunta e un riferimento strategico per la pianificazione territoriale e il nuovo Piano di governo del territorio.

Seguirà la mozione della consigliera di Obiettivo Saronno, protocollata il 30 luglio, che chiede di avviare un percorso partecipativo nei quartieri e di prevedere, nel prossimo Documento unico di programmazione, un fondo per il bilancio partecipativo.

Gli ultimi due punti sono mozioni presentate dai consiglieri di Forza Italia. La prima riguarda il conferimento e il trattamento a Saronno di terre provenienti da siti contaminati. La richiesta è di promuovere approfondimenti, controlli indipendenti e un protocollo permanente di monitoraggio.

La seconda propone che il Comune di Saronno assuma il ruolo di capofila per il coordinamento tra i Comuni del Saronnese sui grandi centri di elaborazione dati, i cosiddetti data center. La mozione chiede un censimento ufficiale e una valutazione degli effetti complessivi dei diversi impianti sul territorio.

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