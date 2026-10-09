Saronno, rette Zerbi non residenti: dopo le proteste il Comune promette sconti da gennaio. Ma per quattro mesi gli aumenti restano
9 Ottobre 2026
SARONNO – Dopo le proteste delle famiglie non residenti (qui la lettera de il nonno a ilSaronno) per gli aumenti delle tariffe delle scuole dell’infanzia comunali “Monsignor Zerbi”, l’Amministrazione annuncia correttivi a partire da gennaio 2027. La quota fissa mensile sarà ridotta fino a essere quasi allineata a quella dei residenti, mentre resterà il costo di 6 euro per ogni pasto consumato, introdotto da settembre. Per i primi quattro mesi dell’anno scolastico, invece, gli aumenti resteranno invariati.
Restano però alcuni interrogativi. Il Comune afferma che la soluzione è già stata individuata, ma non indica l’importo delle nuove rette né il risparmio effettivo per le famiglie.
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Commenti
E questo è un Comube serio?
Da più di un anno aspetto una delibera di questa amministrazione che mi permetta di dire: finalmente non mi hanno preso per il c**o. Signora Sindaca, fino a quando devo aspettare?
saranno contenti i residenti che si ritroveranno a pagare pure per i non residenti
Ancora una volta la pezza è peggio del buco
Scusate Pagani Proserpio-Cattaneo, ma una giusta, UNA SU MILLE proprio proprio non vi viene?