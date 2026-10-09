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SARONNO – Dopo le proteste delle famiglie non residenti (qui la lettera de il nonno a ilSaronno) per gli aumenti delle tariffe delle scuole dell’infanzia comunali “Monsignor Zerbi”, l’Amministrazione annuncia correttivi a partire da gennaio 2027. La quota fissa mensile sarà ridotta fino a essere quasi allineata a quella dei residenti, mentre resterà il costo di 6 euro per ogni pasto consumato, introdotto da settembre. Per i primi quattro mesi dell’anno scolastico, invece, gli aumenti resteranno invariati. Restano però alcuni interrogativi. Il Comune afferma che la soluzione è già stata individuata, ma non indica l’importo delle nuove rette né il risparmio effettivo per le famiglie.

Ecco il testo della nota

A seguito di alcune richieste manifestate dai nuclei familiari dei bambini non residenti iscritti alle scuole dell’Infanzia Comunali “Monsignor Zerbi” l’Amministrazione Comunale di Saronno conferma la piena attenzione data alla questione, illustrandone il contesto e le azioni in corso per andare incontro alle famiglie.

La variazione di alcune tariffe scolastiche, approvata a dicembre 2025 in Consiglio Comunale con decorrenza dall’anno scolastico 2026/2027, ha parzialmente adeguato i costi di alcuni servizi che erano bloccati da più di 10 anni. Nello specifico, il provvedimento ha previsto per il nuovo anno scolastico l’introduzione del pagamento del pasto (pari a 6 euro/pasto) anche per gli iscritti non residenti, sanando una precedente asimmetria tariffaria i cui oneri gravavano formalmente sulla comunità locale. Questo costo, dovuto solo in caso di effettivo godimento del pasto, si somma alla quota fissa mensile di iscrizione alla scuola che, seppur rimasta invariata nell’importo rispetto allo scorso anno, risulta più elevata rispetto a quella applicata agli iscritti residenti a Saronno.

Di fronte a questo scenario, l’Istituzione M. Zerbi si è immediatamente attivata facendosi portavoce delle esigenze delle famiglie e sollecitando un confronto con l’Amministrazione Comunale per individuare correttivi idonei.

Nelle settimane scorse, l’Istituzione “M. Zerbi, in accordo con l’Amministrazione comunale, ha inviato una comunicazione diretta a tutte le famiglie dei ragazzi iscritti e non residenti. La nota ha voluto rassicurare e tranquillizzare i genitori rispetto al fatto che la soluzione per calmierare e rimodulare le tariffe è già stata individuata. Nello specifico, è stato confermato che se per i mesi da settembre a dicembre 2026 resteranno in vigore le tariffe attuali, a partire da gennaio 2027 scatteranno i correttivi volti a ridurre la quota fissa, che sarà pressoché allineata a quella delle famiglie residenti.

L’Amministrazione, approfondite le rimostranze delle famiglie non residenti interessate, le quali hanno scelto con fiducia l’eccellenza dell’offerta educativa del nostro territorio, si è subito attivata per strutturare adeguate misure di mitigazione, nell’ottica di sviluppare l’offerta scolastica comunale e mantenerla attrattiva anche oltre i confini comunali. L’obiettivo è individuare soluzioni sostenibili, eque e corrette, capaci di attenuare l’impatto dell’incremento tariffario derivante dalla necessaria introduzione del costo del pasto.

Certi che la collaborazione tra Amministrazione, Istituzione “M. Zerbi” e famiglie sia la chiave per superare questa fase di transizione, sarà cura dell’Amministrazione e dell’Istituzione comunale M. Zerbi comunicare alle famiglie l’aggiornamento tariffario non appena lo stesso sarà effettivo dal prossimo gennaio 2027.

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