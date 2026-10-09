Città

SARONNO – “In merito all’aumento delle tariffe della mensa degli asili nido e delle scuole dell’infanzia, dall’Amministrazione non è arrivato alcun commento a fronte delle lamentele delle famiglie. Siamo abituati a leggere comunicati quando il Comune non applica rincari – come nel caso del trasporto pubblico urbano – ma quando si tratta di aumenti, si preferisce il silenzio, lasciando alle famiglie l’“emozione” della scoperta al momento del bollettino di pagamento”.

Inizia così la nota di Marina Ceriani consigliere comunale di Fratelli d’Italia che dà voce alle proteste delle famiglie in merito agli aumenti che hanno interessato i servizi dell’istituzione Zerbi.

“Eppure la Giunta comunale aveva approvato il nuovo tariffario il 18 novembre 2025, senza preoccuparsi di comunicarlo né al momento del rinnovo delle iscrizioni a giugno, né all’avvio dell’anno scolastico, quando sarebbe bastata una semplice tabella comparativa tra vecchie e nuove tariffe. Così, a giugno abbiamo assistito alle proteste per l’aumento del pre e post scuola, e a settembre a quelle per la mensa. Un segnale evidente: la necessità di una comunicazione più tempestiva e chiara verso l’utenza pagante non rientra tra le priorità di questa Amministrazione.

Poco consolano le giustificazioni della Sindaca, secondo cui gli aumenti sarebbero stati necessari per sostenere e migliorare il servizio. I fatti, anche questa volta, non hanno dato ragione: l’avvio dei centri estivi comunicato in ritardo, gli aumenti scoperti a anno scolastico iniziato, i disservizi segnalati dai genitori.

Se davvero gli aumenti fossero stati pensati per migliorare la qualità del servizio, ci si sarebbe aspettati una programmazione più rigorosa, una comunicazione preventiva e trasparente e soprattutto una gestione capace di evitare le criticità che si sono puntualmente verificate . Invece, ciò che le famiglie hanno percepito e fatto presente è stato l’opposto”.

Dura la chiosa: “È una dinamica ormai ricorrente: si strombazzano le iniziative più leggere e visibili, mentre le scelte che incidono realmente sulla vita quotidiana delle famiglie vengono comunicate in modo tardivo, parziale o lasciate scoprire ai diretti interessati solo al momento del pagamento. Anche stavolta non possiamo che prenderne atto”.

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