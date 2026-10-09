Cronaca

SARONNO – È stata la figlia di un anziano, dopo la morte del padre, a scoprire movimenti sospetti sui suoi conti bancari e a rivolgersi alla guardia di finanza. Da quella denuncia è partita un’indagine delle Fiamme gialle della Compagnia di Saronno che ha portato al sequestro preventivo di una polizza assicurativa del valore di oltre 400 mila euro e alla denuncia di due badanti, accusate di appropriazione indebita.

Le indagate, una italiana e una di origine polacca, entrambe residenti in provincia di Varese, avrebbero approfittato della delega a operare sui conti dell’anziano per impossessarsi di ingenti somme di denaro. Gli accertamenti, coordinati dalla procura di Varese, si sono concentrati sulla documentazione bancaria e sulle operazioni effettuate in prossimità e subito dopo il decesso dell’uomo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, le due donne avrebbero disinvestito fondi per oltre 400 mila euro, trasferendo il denaro attraverso assegni circolari e utilizzandolo successivamente per sottoscrivere nuovi fondi e polizze assicurative. Le verifiche hanno inoltre evidenziato ulteriori movimentazioni finanziarie, con somme confluite su un conto fino a raggiungere una disponibilità complessiva di circa 1,2 milioni di euro. Documentati anche giroconti e acquisti di oro e altri valori per oltre 60 mila euro.

Sulla base degli elementi raccolti, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Varese ha disposto il sequestro preventivo della polizza da oltre 400 mila euro, eseguito nei giorni scorsi dai finanzieri saronnesi. Le due badanti sono state denunciate a piede libero.

09102026