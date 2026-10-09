Città

SARONNO – Un fine settimana dedicato alla scoperta del mondo dei funghi, con esemplari in esposizione, un diorama tridimensionale e una nuova pubblicazione dedicata alle specie presenti nei parchi cittadini. Sabato 10 e domenica 11 ottobre torna la Mostra micologica Città di Saronno, giunta alla 49ª edizione e organizzata dall’Associazione micologica Bresadola Aps, gruppo “G. Ceriani”, con il patrocinio del Comune.

La manifestazione si terrà alla Sala Nevera di Casa Morandi, in viale del Santuario 2, con inaugurazione prevista sabato alle 10. Accanto alla tradizionale esposizione di funghi, i visitatori potranno osservare un diorama che riproduce un paesaggio naturale tridimensionale, realizzato per illustrare la crescita e lo sviluppo dei funghi nel loro ambiente.

Tra le novità di quest’anno ci sarà anche la presentazione del volume “I funghi dei parchi e giardini di Saronno”, realizzato dall’associazione e disponibile a fronte di un contributo. Una pubblicazione dedicata alla conoscenza delle specie che si possono incontrare nelle aree verdi della città.

Durante entrambe le giornate saranno inoltre presenti gli esperti del gruppo di studio dell’associazione, a disposizione del pubblico per consulenze micologiche e approfondimenti sulle diverse specie esposte.

La mostra sarà visitabile sabato 10 ottobre dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30, mentre domenica 11 ottobre l’apertura sarà dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.

L’ingresso sarà libero, con la possibilità per appassionati e curiosi di avvicinarsi al mondo della micologia e conoscere meglio i funghi presenti anche nel territorio saronnese.

09102026