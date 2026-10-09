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SARONNO – Una nuova testimonianza di grazia ricevuta e un appuntamento di preghiera dedicato alla maternità. Il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno ha rinnovato giovedì 8 ottobre la tradizionale celebrazione dell’8 del mese, dedicata all’affidamento delle intenzioni di preghiera alla Madonna. Il programma prevedeva alle 17.30 la recita del rosario, con partenza dal chiostro e arrivo in Santuario, seguita alle 18 dalla messa per affidare alla Beata Vergine dei Miracoli le intenzioni di preghiera e dalla benedizione dei pellegrini.

In occasione dell’appuntamento, il Santuario ha annunciato una nuova grazia ricevuta, accompagnando la comunicazione con una preghiera dedicata alle mamme in attesa. Un testo che esprime la gioia per una nuova vita, ma anche le emozioni e le preoccupazioni della gravidanza, invocando la protezione della Madonna sul bambino e sulla madre. Non è la prima volta che dal Santuario saronnese arrivano testimonianze di questo genere. Nei mesi scorsi erano state raccontate diverse vicende legate alla nascita di bambini, che le famiglie avevano attribuito all’intercessione di san Carlo Acutis, del quale la chiesa custodisce una reliquia permanente.

Tra i casi ricordati figurano quelli delle piccole Matilde Carola, Carla e Carolina, nate dopo che i loro familiari avevano affidato le proprie intenzioni di preghiera alla cosiddetta Cassetta della posta di Carlo Acutis. In alcune occasioni erano stati accesi anche ceri di ringraziamento sull’Albero della vita.

Più recentemente era stata resa nota la testimonianza di una coppia che, dopo essersi affidata alla preghiera e aver visitato il Santuario nel maggio scorso, aveva annunciato di attendere un figlio, con nascita prevista nel febbraio 2027. L’appuntamento dell’8 ottobre si è dunque inserito in un percorso di devozione e testimonianze che negli ultimi mesi ha visto il Santuario di piazza Santuario diventare un punto di riferimento per numerose famiglie, tra richieste di preghiera, ringraziamenti e racconti personali di fede.

09102026