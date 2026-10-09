Groane

SOLARO – “La Giunta comunale di Solaro continua a riempirsi la bocca di “transizione energetica”, “ecologia” e “ottimizzazione”. Peccato che, nella realtà, si tratti di un clamoroso bluff amministrativo”.

Inizia così la nota della Lega di Solaro in merito all’agrivoltaico e alla scelta da parte del Comune di cassare il progetto.

“Da anni documenti ufficiali e programmi elettorali traboccano di buone intenzioni sulle rinnovabili. I fatti, però, dicono tutt’altro: su circa 30 edifici comunali presenti sul territorio, soltanto 3 sono dotati di pannelli solari. E in alcuni casi non funzionano o sono letteralmente abbandonati.

È paradossale: si corre dietro a ogni bando per l’efficientamento energetico degli immobili pubblici, si spendono soldi dei cittadini, si fanno proclami a uno dietro l’altro… ma il fotovoltaico e il solare non vengono quasi mai contemplati. Zero investimenti concreti sull’autoproduzione di energia per municipio, scuole e impianti sportivi.

Poi, quando arrivano proposte da parte di privati e imprese – come l’agrivoltaico in via delle Mavane – la maggioranza risponde sempre e solo con un “no” pregiudiziale. Si oppone a qualunque iniziativa concreta senza spiegare il progetto alla cittadinanza.

Dov’è finita la tanto sbandierata transizione ecologica? Dov’è la concreta tutela del nostro territorio?

Per questa sinistra l’ambiente vale solo quando serve a fare propaganda e a mettere bandierine ideologiche, ma diventa un fastidio non appena bisogna rimboccarsi le maniche e amministrare con competenza.

Chiediamo all’Amministrazione comunale di Solaro di dimostrare finalmente coerenza: parta immediatamente con la ricognizione urgente di tutti i pannelli solari e fotovoltaici installati sugli edifici comunali, riattivi gli impianti già esistenti, valuti nuove installazioni e seriamente senza pregiudizi il progetto di agrivoltaico.

La richiesta di energia cresce, il territorio va ottimizzato e tutelato. Noi della Lega riteniamo che i progetti meritino un serio approfondimento perché, vicino o lontano, l’agrivoltaico servirà molto alla cittadinanza e al futuro di Solaro.”

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