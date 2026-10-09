Città

SARONNO – Due cantieri, modifiche agli orari, treni soppressi e autobus sostitutivi. Da lunedì 12 ottobre cambierà la circolazione ferroviaria su diverse linee Trenord che attraversano il Saronnese. Le modifiche interesseranno i collegamenti con Milano Cadorna, Como, Varese, Laveno, Novara e Malpensa. I disagi sono legati a due distinti interventi: i lavori di manutenzione nella stazione di Novate Milanese e quelli di potenziamento infrastrutturale sulla tratta tra Saronno, Varese e Laveno.

Le modifiche dal 12 al 24 ottobre

Il primo intervento riguarda la stazione di Novate Milanese, dove sono previsti lavori di manutenzione programmata sulla rete Ferrovienord. Dal 12 al 24 ottobre diverse linee subiranno variazioni degli orari.

Sulla linea S3 Saronno-Milano Cadorna, nei giorni feriali dal lunedì al sabato, i treni diretti da Milano a Saronno arriveranno con 5 minuti di ritardo rispetto agli orari abituali. Nella direzione opposta, da Saronno a Milano Cadorna, l’arrivo sarà posticipato di 7 minuti. Sono inoltre previste cinque soppressioni: i treni R 895, 897, 888, 890 e 892.

Anche i collegamenti regionali subiranno variazioni. Sulla linea Varese FN-Saronno-Milano Cadorna, i treni diretti verso Varese arriveranno 5 minuti più tardi, mentre quelli diretti a Milano Cadorna subiranno uno slittamento di 4 minuti.

Le stesse variazioni riguarderanno la linea Novara FN-Saronno-Milano Cadorna: 5 minuti in più per i treni diretti a Novara e 4 minuti per quelli verso Milano.

Sulla linea Como Lago-Saronno-Milano Cadorna, i treni in partenza da Milano arriveranno a Como con 11 minuti di ritardo rispetto all’orario ordinario, mentre quelli diretti a Milano arriveranno 4 minuti più tardi. Sono previste alcune eccezioni: il treno R 123 sarà soppresso, mentre altri collegamenti subiranno variazioni di 3 minuti. Il treno RE 2169 terminerà la corsa a Como Camerlata.

Per i collegamenti tra Milano Cadorna e Laveno Mombello Lago, così come per il treno 1039 diretto a Varese Casbeno, gli arrivi saranno posticipati di 5 minuti. Nella direzione opposta, da Laveno a Milano, lo slittamento sarà di 4 minuti.

Le modifiche per Malpensa

Le variazioni interesseranno anche i collegamenti aeroportuali. I treni tra Milano Cadorna e Malpensa Terminal 2 subiranno posticipi degli arrivi di 3 minuti verso l’aeroporto e di 4 minuti verso Milano.

Per i collegamenti tra Milano Centrale e Gallarate, l’arrivo sarà posticipato di 3 minuti.

Sulla linea S50, inoltre, i treni circoleranno tra Malpensa Terminal 1 e Varese FS, Bellinzona, Mendrisio, Biasca e Airolo. Per la tratta interrotta, i viaggiatori potranno utilizzare i collegamenti regionali Milano Centrale-Malpensa-Gallarate oppure Milano Cadorna-Malpensa Terminal 2.

Dal 12 ottobre al 12 dicembre: bus sostitutivi tra Tradate e Varese

Il secondo intervento avrà una durata maggiore. Dal 12 ottobre al 12 dicembre, nei giorni feriali escluso il sabato, alcuni treni serali della linea Milano Cadorna-Varese FN-Laveno Mombello Lago saranno parzialmente soppressi e sostituiti da autobus.

In particolare, i treni R22 10089 e 10091, in partenza da Milano Cadorna rispettivamente alle 21,39 e alle 22,39, termineranno la corsa a Tradate alle 22,18 e alle 23,18. Da qui partiranno autobus sostitutivi alle 22,23 e alle 23,23, con arrivo previsto a Varese FN rispettivamente alle 22,58 e alle 23,58.

Per chi viaggia nella direzione opposta, il treno R22 84, in partenza da Laveno Mombello Lago alle 20,38, sarà sostituito da un autobus fino a Tradate, dove i passeggeri potranno proseguire in treno alle 21,39 verso Milano Cadorna.

Un’ulteriore modifica riguarda i collegamenti serali verso Laveno. Il treno R22 83, in partenza da Milano Cadorna alle 20,39, arriverà a Varese FN alle 21,40. Da qui sarà previsto un autobus sostitutivo alle 21,45, con arrivo a Laveno Mombello Lago alle 22,42.

Trenord precisa che gli orari degli autobus potranno subire variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale. Non sarà consentito il trasporto delle biciclette sui mezzi sostitutivi.

Possibili ulteriori variazioni

La società ferroviaria anticipa inoltre che, per la concomitanza dei lavori, potranno essere introdotti ulteriori posticipi degli orari, che saranno comunicati successivamente.

Per verificare gli orari aggiornati e consultare le fermate degli autobus sostitutivi, i viaggiatori possono utilizzare il sito Trenord – bus sostitutivi oppure contattare il servizio clienti al numero 02 72494949.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09