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GARBAGNATE MILANESE – Due pomeriggi dedicati allo skateboard, aperti a bambini, ragazzi e adulti. Martedì 13 e mercoledì 14 ottobre lo skatepark del Centro Sportivo Comunale di via Monte Nero, a Garbagnate Milanese, ospiterà due giornate di prova gratuita organizzate da Skate School Milano, associazione sportiva dilettantistica affiliata alla Fisr.

Dalle 16 alle 19:30 sarà possibile avvicinarsi alla disciplina accompagnati dagli istruttori della scuola, con turni da 30 minuti organizzati in base all’età. Ogni turno potrà accogliere un massimo di sei partecipanti, così da permettere agli istruttori di seguire i partecipanti durante la prova.

L’iniziativa è rivolta a tutte le fasce d’età, a partire dai bambini di 3 anni fino agli adulti. Per partecipare non è necessario avere una propria attrezzatura: Skate School Milano metterà infatti a disposizione tavole e caschi.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione attraverso il sito.

Skate School Milano, attiva dal 2020 negli skatepark di Milano e Segrate, punta con queste due giornate a creare un primo appuntamento a Garbagnate Milanese in vista della possibilità di organizzare in futuro corsi di skateboard continuativi all’interno dello skatepark comunale.

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