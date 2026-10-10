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ORIGGIO – Un appuntamento per parlare di libri, condividere opinioni e, perché no, conoscere nuove persone davanti a un aperitivo. È l’idea alla base di “Fuori Margine”, il nuovo book club nato a Origgio dall’iniziativa di Stefania Franzoni e Giovanna Oliva, che in poche settimane ha già raccolto l’interesse di 25 partecipanti.

Il progetto è nato quasi per caso, con l’obiettivo di creare un momento di incontro per gli amanti della lettura, unendo la passione per i libri alla possibilità di stringere nuove amicizie in un contesto informale. Il primo appuntamento si è svolto il 1 ottobre al Caffè nel Parco di via ai Giardini 14, dove i partecipanti hanno avuto modo di conoscersi e dare ufficialmente il via all’iniziativa.

Durante la serata è stato scelto anche il primo libro del gruppo: “La libreria dei gatti neri” di Piergiorgio Pulixi. La lettura sarà quindi al centro del prossimo appuntamento, quando il gruppo tornerà a incontrarsi per condividere impressioni, emozioni e opinioni sul romanzo e scegliere insieme la successiva lettura.

Il secondo incontro di Fuori Margine è in programma giovedì 5 novembre alle 19:30, ancora al Caffè nel Parco di Origgio. La partecipazione prevede un costo di 10 euro, con aperitivo incluso, ed è necessaria la prenotazione.

L’iniziativa, spiegano le ideatrici, vuole essere soprattutto un’occasione per stare insieme partendo da una passione comune. Il numero di adesioni raggiunto già dopo il primo appuntamento sembra confermare l’interesse per una formula che mette insieme lettura e socialità.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Stefania al 392 5655280 oppure Giovanna al 339 5380668.

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