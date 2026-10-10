Basket

CISLAGO – Terza vittoria consecutiva e avvio di campionato perfetto per il Cistellum Basket Cislago, che venerdì sera ha superato il Basket Club Arlunese per 70-63 nella terza giornata del girone D di Divisione Regionale 1. Una serata di festa al Pala Ceriani di via Stazione, gremito di tifosi che hanno sostenuto la formazione di casa fino alla sirena finale.

Non è stata una partita semplice per i cislaghesi, chiamati ad affrontare un’avversaria combattiva in un confronto caratterizzato da grande intensità fisica. I padroni di casa hanno però saputo mantenere la calma, evitando di innervosirsi e riuscendo progressivamente a prendere il controllo dell’incontro. La svolta è arrivata nel terzo quarto, quando il Cistellum ha allungato fino a raggiungere un vantaggio di 19 punti, mettendo una seria ipoteca sul successo. Nell’ultima frazione, tuttavia, un leggero calo di concentrazione ha consentito agli ospiti di ridurre il distacco, senza riuscire a mettere realmente in discussione la vittoria dei padroni di casa.

Il 70-63 finale ha così consegnato al Cistellum il terzo successo nelle prime tre giornate, confermando l’ottimo inizio di stagione della formazione cislaghese.

Grande soddisfazione anche per la partecipazione del pubblico. Dal Cistellum è arrivato un ringraziamento ai numerosissimi tifosi presenti sugli spalti del Pala Ceriani, protagonisti di una serata all’insegna del basket e del sostegno alla squadra.

Cistellum Cislago-Basket Club Arlunese 70-63

10102026