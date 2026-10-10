Basket

SARONNO – Davanti a spalti gremiti, sabato sera la Robur Saronno ha conquistato una vittoria importante nella terza giornata d’andata del campionato di Serie B Interregionale, superando Borgomanero con il punteggio di 86-75 al termine di una partita combattuta e spettacolare.Buon avvio dei saronnesi, sempre avanti nel punteggio, anche se Borgomanero ha saputo mantenere il contatto. Il primo quarto si è chiuso sul 20-15 per Saronno, grazie al canestro sulla sirena di Bol.

Nel secondo periodo gli ospiti sono rimasti in scia, arrivando sul 25-25 a 6’45” dalla fine. La Robur ha però trovato un nuovo allungo e, con un tiro da tre di Molteni allo scadere, è andata al riposo avanti 44-37.

Borgomanero ha reagito anche nella terza frazione. L’ex saronnese Benzoni ha riportato il punteggio in parità sul 44-44 con un tiro da tre a 6’30” dalla fine del periodo. Ancora più spettacolare, però, è stata la risposta di Molteni, autore di una tripla praticamente da centrocampo. La frazione si è chiusa con Saronno avanti 66-61.

Borgomanero non ha demorso e a 8′ dal termine ha pareggiato nuovamente, sul 66-66. Nel finale, però, la Robur è stata più precisa al tiro e ha piazzato l’ultimo strappo, chiudendo la partita sull’86-75.

Una vittoria meritata per Saronno, sostenuta dal pubblico del PalaRonchi di via Colombo, che ha riempito gli spalti e accompagnato la squadra fino al successo.

Robur Saronno-Borgomanero 86-75

Parziali: 20-15, 44-37, 66-61, 86-75.

10102026