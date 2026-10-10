Basket

SARONNO – Tornare alla vittoria dopo la pesante sconfitta di Pavia. È questo l’obiettivo della Robur Basket Saronno, che stasera, sabato 10 ottobre alle 21, ospita il College Basket Borgomanero al PalaRonchi di via Colombo, nella terza giornata del campionato di serie B Interregionale. I biancazzurri allenati da Matteo Bonassi arrivano all’appuntamento con due punti in classifica, frutto del successo nella gara d’esordio e della successiva battuta d’arresto sul campo della Riso Scotti Pavia, dove si sono arresi con il punteggio di 104-66. Una sconfitta netta, maturata contro una delle formazioni più attrezzate del girone, dalla quale la giovane squadra saronnese vuole ripartire.

Di fronte ci sarà un avversario altrettanto giovane, il College Borgomanero, ancora fermo a zero punti dopo le prime due giornate. Tra i giocatori da tenere d’occhio figurano Filippo Papale e l’ex Saronno Daniele Benzoni, due dei principali riferimenti della formazione piemontese. La sfida si annuncia particolarmente interessante proprio per la presenza di tanti giovani di talento nelle due squadre. La Robur punta sulla crescita del proprio gruppo, nel quale si stanno mettendo in evidenza Matteo Molteni, Bogdan Zimonjic e Thomas Acunzo, insieme agli altri elementi del roster.

Nel programma distribuito dalla società viene sottolineata l’importanza del lavoro settimanale, soprattutto dopo la trasferta di Pavia, per migliorare gli aspetti tecnici e affrontare con maggiore continuità un campionato impegnativo come la serie B Interregionale. Per Saronno sarà anche l’occasione di ritrovare il proprio pubblico al PalaRonchi, in una partita che mette in palio punti importanti per entrambe le formazioni.

Robur Saronno: Panceri, Martinalli, Sironi, Molteni, Zimonjic, Alexa, Gualdi, Acunzo, Pavese, Bagordo, Redaelli, Cozza, Bol, Zotti Pavlovic. Allenatore: Matteo Bonassi.

Classifica, girone A, dopo due giornate: Pavia, Varese Academy, Monferrato Basket, Sennori 4 punti; Robur Saronno, Bocconi Milano, Nervianese, Oleggio, Esperia Cagliari, 7 Laghi Gazzada 2; Don Bosco Crocetta, Virtus Cermenate, Campus Varese, College Borgomanero, Gallarate 0.

10102026