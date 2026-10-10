Calcio

CERRO MAGGIORE – Un pareggio che lascia l’amaro in bocca all’Ardor Lazzate, protagonista dell’anticipo serale della quinta giornata del campionato di Eccellenza, girone A. Sul campo dell’Aurora Cantalupo è finita 1-1, con i gialloblù che hanno accarezzato la possibilità di conquistare la prima vittoria stagionale prima di essere raggiunti a pochi minuti dal termine, dopo aver giocato buona parte della ripresa in inferiorità numerica.

La partita si è decisa tutta nel secondo tempo. Al 17′ della ripresa è stato Di Giuliomaria a sbloccare il risultato, portando in vantaggio l’Ardor Lazzate e facendo sperare la formazione ospite in un successo particolarmente importante per risalire la classifica.

Appena cinque minuti più tardi, però, lo stesso Di Giuliomaria è stato protagonista dell’episodio che ha cambiato la situazione in campo: al 22′ del secondo tempo è stato espulso per somma di ammonizioni, lasciando i compagni in dieci uomini.

L’Ardor ha provato a difendere il prezioso vantaggio, ma al 39′ della ripresa è arrivato il pareggio dell’Aurora Cantalupo, firmato da Roncarolo. Una rete che ha fissato il risultato sull’1-1, impedendo ai lazzatesi di conquistare l’intera posta in palio.

Per l’Ardor Lazzate è arrivato così il terzo punto della stagione, dopo cinque giornate, mentre l’Aurora Cantalupo è salita a quota 5. La formazione lazzatese è rimasta nelle zone basse della graduatoria, con il rammarico di aver visto sfumare nel finale una vittoria che avrebbe rappresentato una svolta in questo avvio di campionato.

Altro anticipo odierno Rhodense-Lentatese 1-0.

Aurora Cantalupo-Ardor Lazzate 1-1

AURORA CANTALUPO: Catena, Galantucci, Furione, Candia, Guedak, Mazieres, Franco, Molina, Roncarolo, Pitronaci, Cagna. Allenatore: Negri.

ARDOR LAZZATE: Righetto, Galimberti, Eberini, Vavassori, Soldi, Gatelli, Mauri, Di Giuliomaria, Torraca, Panatti, Cazzaniga. Allenatore: Sala.

Marcatori: 17′ st Di Giuliomaria (L), 39′ st Roncarolo (A).

Note – Espulso al 22′ st Di Giuliomaria (Ardor Lazzate) per somma di ammonizioni.

Classifica Eccellenza, girone A (dopo gli anticipi): Rhodense 15 punti; Caronnese, Legnano 10; Barona Sporting, Academy Calvairate, Baranzatese 1948 7; Lentatese, Vergiatese, Sedriano, Aurora Cantalupo 5; Tribiano, Magenta, Saronno Fbc 4; Ardor Lazzate 3; Besnatese 1; Assago 0.

(foto archivio)

10102026