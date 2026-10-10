Calcio

ROVELLO PORRO – Trasferta di prestigio per il Como 1907, impegnato oggi, sabato 10 ottobre, nella sesta giornata del campionato nazionale Primavera 1. I giovani lariani affrontano la capolista Inter, con calcio d’inizio alle 11 al Konami Women & Talent Center di via Camillo Sbarbaro 5 a Milano, nel quartiere Niguarda. Una partita che interessa da vicino anche il Saronnese: da questa stagione, infatti, il Como ha scelto il centro sportivo di Rovello Porro come sede delle proprie gare casalinghe, portando così sul territorio un campionato giovanile di livello nazionale, con le formazioni Primavera delle principali società italiane.

La sfida odierna si presenta particolarmente impegnativa. L’Inter guida infatti la classifica con 13 punti conquistati nelle prime cinque giornate, grazie a quattro vittorie e un pareggio. I nerazzurri arrivano dal successo per 3-2 sul campo del Monza e possono contare su un attacco che ha già realizzato 15 reti, sette delle quali firmate da Carrara. Il Como occupa invece la dodicesima posizione con 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Nell’ultimo turno, disputato prima della sosta, i biancoblù sono stati battuti in casa dal Bologna per 2-1. In precedenza erano arrivati il pareggio con la Juventus, la vittoria esterna per 4-2 contro il Torino e il pareggio per 1-1 sul campo della Roma.

Per i lariani, alla prima stagione in Primavera 1, la trasferta milanese rappresenta dunque un nuovo banco di prova contro una delle formazioni più attrezzate del torneo. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva da Sportitalia, sul canale 60 del digitale terrestre.

La classifica di Primavera 1 dopo cinque giornate: Inter 13 punti; Parma, Roma 11; Lazio 10; Bologna 9; Empoli 8; Genoa, Verona, Milan, Cagliari 7; Cesena 6; Como, Torino 5; Sassuolo, Lecce, Monza, Albinoleffe 4; Fiorentina, Juventus, Atalanta 3. Empoli e Sassuolo una partita in meno.

(foto archivio)

10102026