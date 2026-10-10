Calcio

MILANO – Una rimonta incredibile, conquistata in inferiorità numerica contro la capolista. Il Como Primavera è uscito con un prezioso pareggio per 2-2 dalla trasferta sul campo dell’Inter, nella sesta giornata del campionato Primavera 1. Sabato mattina, inizio alle 11, al Konami Youth Development Centre di Milano, i ragazzi di Gianluca Falsini hanno recuperato due reti negli ultimi minuti, nonostante l’espulsione di Soumah già nel primo tempo. Una prestazione di carattere per i giovani lariani, che disputano le partite casalinghe al centro sportivo di Rovello Porro e che sono riusciti a fermare una delle formazioni più attrezzate del campionato.

La cronaca – La partita si è messa subito in salita per il Como. Al 4′ Vukaj ha portato in vantaggio l’Inter con una conclusione dal limite dell’area. I biancoblù hanno però reagito, rendendosi pericolosi soprattutto con Turella, che al 29′ ha impegnato severamente il portiere Farronato, protagonista di una grande parata. Al 35′ è arrivato un altro episodio sfavorevole: Soumah, già ammonito, ha rimediato il secondo cartellino giallo, lasciando il Como in dieci uomini.

Nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica, la formazione di Falsini non ha rinunciato a giocare. Al 56′ è però arrivato il raddoppio dell’Inter, ancora con Vukaj, servito da D’Agostino. Sul 2-0 la partita sembrava ormai compromessa. Il Como ha invece continuato a crederci. Dopo un’occasione non sfruttata da Thiland-Herrard, all’82’ Bonsignori ha riaperto l’incontro con una conclusione al volo dal limite, deviata prima di finire in rete. Quattro minuti più tardi è arrivato il clamoroso pareggio: Papaccioli, entrato dalla panchina, ha raccolto il pallone dopo un velo di Zamagni e ha trovato l’angolino con una splendida conclusione a giro.

Il 2-2 finale ha premiato la determinazione del Como, capace di conquistare un punto contro la prima della classe dopo aver giocato per oltre un tempo con un uomo in meno. I lariani sono così saliti a quota 6 punti in classifica, mentre l’Inter ha raggiunto quota 14.

Inter-Como 2-2

INTER: Farronato, Breda, La Torre (19′ st Kartelo), D’Agostino, Carrara, El Mahboubi, Vukaj (23′ st Franchi), Virtuani (23′ st Putsen, 44′ st Matarrese), Peletti, Rocca (1′ st Mackiewicz), Evangelista. A disposizione: Galliera, Maghlout, Moranduzzo, Lissi, Puricelli, Nese. Allenatore: Emiliano Bigica.

COMO: Damioli, Soumah, Cardozo (34′ st Tigano), Baralla, Turella (34′ st Papaccioli), Mazzara (19′ st Zamagni), Bonsignori, Broggian, De Paoli, Harpur (3′ st Grilli), Cassano (19′ st Thiland-Herrard). A disposizione: Sgarbi, Andrealli, Bosze, Ronchetti, Epifani, Candido. Allenatore: Gianluca Falsini.

Arbitro: Marco Costa di Busto Arsizio.

Marcatori: 4′ pt Vukaj (I), 11′ st Vukaj (I), 37′ st Bonsignori (C), 41′ st Papaccioli (C).

Note – Espulso Soumah (Como) al 35′ pt per doppia ammonizione. Ammonito Rocca (Inter).

10102026