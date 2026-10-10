Calcio

MEDA – Prima vittoria stagionale per l’Universal Solaro, che nell’anticipo della quinta giornata del campionato di Promozione, girone B, ha espugnato lo stadio Città di Meda imponendosi per 2-1. Un successo in rimonta per la formazione allenata da Simone Broccanello, che ha ribaltato il vantaggio iniziale dei padroni di casa, rimasti in nove uomini per le espulsioni di Cavallin e Manta.

La partita si è sbloccata dopo appena sei minuti, quando Sironi ha portato in vantaggio il Meda. La reazione dell’Universal Solaro non si è fatta attendere: al 15′ Moretti ha trasformato un calcio di rigore, riportando il risultato in parità.

Il confronto è rimasto in equilibrio fino alla ripresa, quando a decidere l’incontro è stato Ricca. Al 34′ del secondo tempo il giocatore dell’Universal ha trovato la rete dell’1-2, regalando ai giallorossi tre punti particolarmente preziosi.

Una giornata complicata, invece, per il Meda di Giovanni Cairoli, che oltre alla sconfitta ha dovuto fare i conti con due espulsioni: quelle di Cavallin e Manta. Non sono disponibili i minuti dei due provvedimenti disciplinari.

Per l’Universal Solaro, reduce da un avvio di campionato senza vittorie, è arrivato così il primo successo dopo quattro giornate caratterizzate da tre pareggi e una sconfitta. La squadra è salita a quota 6 punti, raggiungendo proprio il Meda in classifica.

Meda 1913-Universal Solaro 1-2

MEDA 1913: Bizzi, Ortolani, Cavallin, Galli, Lazzaroni, Cappanera, Kamal, Ronzoni, Manta, Sironi, Manfre. Allenatore: Cairoli.

UNIVERSAL SOLARO: Dominioni, Messaoudi, Poggio, Greco, Cammarano, Romano, Moretti, Ricca, Pietropoli, Inguscio, Belnome. Allenatore: Broccanello.

Marcatori: 6′ pt Sironi (M), 15′ pt Moretti (U) su rigore, 34′ st Ricca (U).

Note – Espulsi Cavallin e Manta (Meda).

Classifica Promozione, girone B (dopo l’anticipo della quinta giornata): Accademia Bustese 12 punti; Gavirate, Sc United 8; Gallarate, Rovellasca, Marnate Gorla, Meda, Universal Solaro 6; Accademia Inveruno, Accademia Bmv 5; Sestese, Ceriano Laghetto, Base 96 Seveso, Morazzone 4; Castanese 3; Luino 1.

Nota: classifica provvisoria. Meda e Universal Solaro hanno disputato cinque partite, tutte le altre quattro. La posizione di Accademia Inveruno e Accademia Bmv resta soggetta agli sviluppi della gara sospesa per infortunio.

(foto Letizia Elli: precedente match Universal Solaro)

10102026