Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Incidente stradale nella tarda serata di venerdì 9 ottobre in corso della Vittoria, dove un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta dalla moto. L’allarme è scattato alle 22.20, quando è stato richiesto l’intervento dei soccorsi coordinati da Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza del 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza, mentre è stata allertata anche la Compagnia carabinieri di Saronno per gli accertamenti sulle circostanze dell’accaduto.

Il giovane motociclista è stato assistito dal personale sanitario e successivamente trasportato in codice verde all’ospedale di Garbagnate Milanese. Le sue condizioni non sono risultate gravi.

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(foto archivio)

10102026