Varesotto

CASSANO MAGNAGO – Un’auto è uscita di strada ed è precipitata in un fosso profondo una decina di metri, ma fortunatamente la giovane automobilista che si trovava alla guida è riuscita a uscire dalla vettura senza riportare ferite. L’incidente si è verificato nella tarda serata di venerdì 9 ottobre in via Trieste, a Cassano Magnago.

Nonostante il notevole dislivello e la caduta del veicolo, la ragazza è rimasta illesa. Si è reso tuttavia necessario un intervento dei vigili del fuoco per recuperare l’automobile, finita in una posizione particolarmente difficile da raggiungere.

Le operazioni sono iniziate questa mattina, sabato 10 ottobre, attorno alle 8, con l’arrivo sul posto di una squadra dotata di autopompa e di un’autogru.

Particolare attenzione è stata riservata alla messa in sicurezza della vettura, alimentata a Gpl. Dopo aver verificato le condizioni del mezzo e predisposto le operazioni di recupero, i vigili del fuoco hanno provveduto a sollevarlo dal fosso e a riportarlo sulla carreggiata, dove è stato reso disponibile per la successiva rimozione. Restano da chiarire le circostanze che hanno provocato l’uscita di strada. Fortunatamente, per la conducente, l’incidente si è concluso senza conseguenze fisiche.

10102026