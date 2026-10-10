Cronaca

COGLIATE – Controlli straordinari della polizia locale nel territorio di Cogliate e nelle aree vicine al Parco delle Groane, nell’ambito delle iniziative per rafforzare la sicurezza della zona boschiva. L’operazione si è svolta giovedì 8 ottobre, con l’impiego di cinque pattuglie delle polizie locali di Meda, Cesate, Cogliate e Varedo. Gli agenti hanno effettuato verifiche lungo le strade e nelle aree verdi, controllando complessivamente 30 veicoli e contestando dieci violazioni al codice della strada.

Durante i pattugliamenti nei pressi del Parco delle Groane sono state inoltre identificate due persone. Una di queste è stata trovata in possesso di 0,6 grammi di cocaina, sostanza che è stata sequestrata. Per l’interessato è scattata una sanzione amministrativa per detenzione di stupefacenti destinati al consumo personale, con conseguente segnalazione alla prefettura. L’intervento rientra nel progetto di sicurezza delle aree verdi lombarde finanziato da Regione Lombardia, che prevede servizi coordinati tra i diversi comandi di polizia locale.

Le attività proseguiranno nelle prossime settimane, con controlli a rotazione anche negli altri comuni del territorio del Parco delle Groane.

(foto archivio)

10102026