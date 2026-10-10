Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, giovedì 9 ottobre, ci sono le modifiche alla circolazione dei treni per due cantieri, il caso dei soldi sottratti a un anziano, le polemiche sugli aumenti delle rette per nidi e materne e l’esposizione dedicata alle biciclette storiche nelle vetrine di Saronno.

Il trasporto ferroviario subirà modifiche a partire da lunedì 12 ottobre per due cantieri, con treni soppressi, variazioni d’orario e autobus sostitutivi. I lavori interesseranno diverse linee del Saronnese, comprese quelle verso Milano Cadorna, Como, Varese, Laveno, Novara e Malpensa. Le modifiche legate al cantiere di Novate Milanese dureranno fino al 24 ottobre, mentre i bus sostitutivi tra Tradate e Varese saranno previsti fino al 12 dicembre.

A Saronno due badanti sono state denunciate per appropriazione indebita dopo un’indagine della Guardia di finanza, avviata in seguito alla segnalazione della figlia di un anziano deceduto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, le due donne avrebbero approfittato della delega sui conti dell’uomo per movimentare oltre 400mila euro. È stato disposto il sequestro preventivo di una polizza assicurativa dello stesso valore.

Al centro del dibattito cittadino anche gli aumenti delle tariffe per nidi e scuole dell’infanzia dell’istituzione Zerbi. La consigliera comunale di Fratelli d’Italia Marina Ceriani ha criticato l’Amministrazione per la mancata comunicazione preventiva alle famiglie e per il silenzio sulle proteste. Nel suo intervento ha chiesto maggiore trasparenza e informazioni più tempestive sui costi dei servizi.

Infine, le biciclette da corsa d’epoca hanno conquistato le vetrine del centro di Saronno con l’iniziativa “120 Foglie Morte”, dedicata alle 120 edizioni del Giro di Lombardia. Una decina di commercianti ha aderito all’iniziativa, trasformando i negozi in spazi espositivi dedicati alla storia del ciclismo. Le vetrine anticipano le mostre con le biciclette da collezione in programma in città.

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