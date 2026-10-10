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TRADATE – Due incidenti stradali nella mattinata di venerdì 9 ottobre tra Tradate e Venegono Inferiore, con altrettante persone finite in ospedale. A rimanere coinvolti sono stati un motociclista di 44 anni e una donna di 78 anni. Il primo intervento è avvenuto alle 7.20 in via per Appiano, a Tradate, dove il motociclista è rimasto ferito in seguito a una caduta. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, inviate dalla centrale operativa di Areu. Il 44enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como.

Poche ore più tardi, alle 9.55, i soccorsi sono stati chiamati a Venegono Inferiore, in via Fratelli Kennedy per l’investimento di una donna di 78 anni. L’anziana è stata assistita dal personale sanitario e accompagnata in codice verde all’ospedale di Tradate. Le sue condizioni non sono risultate gravi.

Per entrambi gli incidenti è stata allertata la Compagnia carabinieri del comando di Saronno, per gli accertamenti sulle rispettive dinamiche.

(foto archivio)

10102026