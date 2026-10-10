Saronnese

LONATE CEPPINO – Prosegue l’impegno per la cardioprotezione e la diffusione della cultura della prevenzione a Lonate Ceppino, uno dei comuni coinvolti nei progetti dell’associazione di volontariato Cislago Cuore. A sottolineare la collaborazione è stata Katia Colombo, dell’associazione, che attraverso un intervento sui social ha evidenziato l’attenzione dell’amministrazione comunale verso le iniziative dedicate alla sicurezza e alla salute dei cittadini. In particolare, Cislago Cuore ha ricordato il sostegno garantito negli anni dal Comune, con il coinvolgimento di Clara Dalla Pozza, ai progetti di cardioprotezione rivolti sia al mondo della scuola sia alla cittadinanza.

Un percorso che punta a diffondere la conoscenza dell’importanza di intervenire tempestivamente nelle emergenze cardiache, promuovendo una maggiore sensibilità verso la prevenzione e il primo soccorso.

L’associazione ha inoltre rivolto un ringraziamento alla dirigenza scolastica e agli insegnanti per la collaborazione e l’accoglienza riservata alle iniziative, confermando il ruolo delle scuole nella diffusione di una cultura della sicurezza e della solidarietà.

La collaborazione tra Cislago Cuore, amministrazione comunale e istituzioni scolastiche rappresenta così un impegno condiviso per sensibilizzare le nuove generazioni e la comunità sui temi della cardioprotezione.

(foto archivio)

09102026