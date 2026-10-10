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SARONNO – Sabato 10 ottobre, secondo le previsioni di 3B Meteo, la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa a Saronno, con qualche nube in più al mattino e senza precipitazioni previste. Le temperature oscilleranno tra una minima di 14°C e una massima di 21°C. I venti saranno deboli da Nord-Nordest al mattino e da Ovest-Sudovest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

Dopo le condizioni instabili dei giorni precedenti, il tempo tenderà quindi a migliorare, con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata. Il cielo diventerà progressivamente più limpido, soprattutto verso sera, mentre le temperature massime si manterranno sui 21°C. Una giornata nel complesso asciutta, con condizioni più favorevoli nel pomeriggio e in serata.

In Lombardia la pressione atmosferica continuerà ad aumentare, favorendo un graduale diradamento delle nubi. Sulle basse pianure occidentali e sulle pedemontane e alte pianure sono attesi banchi di nebbia e nubi basse al mattino, in dissolvimento durante il giorno, con rasserenamenti serali. Sulle basse pianure orientali il cielo sarà molto nuvoloso, ma le schiarite si allargheranno dal tardo pomeriggio. Nubi alternate a sole anche sulle Prealpi occidentali, sulle Orobie e su quelle orientali. Sulle Alpi Retiche la nuvolosità aumenterà nel pomeriggio, quando potranno verificarsi deboli piogge, prima di un miglioramento serale. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3000 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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