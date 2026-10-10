Politica

MILANO – Nei giorni scorsi, in apertura dei lavori d’Aula, si è svolta l’iniziativa dedicata a Ottobre Rosa, mese della sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno. Prevenire significa soprattutto informare, sensibilizzare, favorire l’adesione agli screening e Ottobre Rosa rinnova ogni anno questo messaggio, richiamando l’attenzione sul valore della diagnosi precoce. A Varese e provincia lo screening può contare su presidi situati, tra gli altri, a Varese, Luino, Tradate, Angera, Gallarate, Busto Arsizio e Saronno.

“Il tumore al seno resta la neoplasia più frequente tra le donne, ma i dati più recenti confermano che la progressiva diffusione della diagnosi precoce, garantita grazie anche all’importante attività svolta dai nostri presidi sanitari, ha contribuito all’individuazione di un maggior numero di tumori nelle fasi iniziali, quando le possibilità terapeutiche sono più favorevoli” dichiara il Consigliere Regionale Giuseppe Licata, componente della Commissione Sanità.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di Lilt, Europa Donna e Salute Donna, che hanno illustrato attività ed esperienze maturate nel campo della prevenzione e della lotta alla malattia.

“L’iniziativa di oggi ha rappresentato un’occasione per rinnovare l’attenzione sull’importanza di promuovere la cultura della prevenzione, sul favorire una partecipazione sempre più ampia ai programmi di screening e sul ruolo fondamentale delle associazioni, a cui va il mio sentito ringraziamento, che affiancano le donne nell’informazione, nella sensibilizzazione e nel percorso di cura” prosegue Licata “Un ringraziamento anche alla Presidente Baffi per aver promosso questo momento in aula e ai professionisti che operano in questo campo nei presidi sanitari della nostra regione”, conclude.

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