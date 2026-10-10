Cronaca

ROVELLASCA – Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, sabato 10 ottobre, lungo la strada provinciale 31 bis (continuazione della tangenziale est saronnese) dove due automobili si sono scontrate rendendo necessario l’intervento dei soccorsi e dei vigili del fuoco. Due le persone rimaste ferite, un ragazzo di 22 anni e una donna di 32, entrambi trasportati in ospedale.

L’allarme è scattato alle 12.30, quando la centrale operativa di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, ha disposto l’invio di due ambulanze. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando di Como, impegnati nelle operazioni di soccorso tecnico urgente e nella messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

I due conducenti sono stati assistiti dal personale sanitario e successivamente accompagnati in ospedale. Uno dei feriti è stato trasportato in codice giallo al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia (Como) mentre l’altro è stato ricoverato in codice verde all’ospedale di Saronno. Per gli accertamenti sulla dinamica dello scontro sono stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Cantù. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato alla collisione tra le due vetture.

10102026