Città

SARONNO – “Sentirmi ascoltato e non giudicato: perché poter essere se stessi, senza paura, fa stare meglio”. È una delle frasi affisse nelle strade di Saronno per la Giornata mondiale della salute mentale, che si celebra oggi, 10 ottobre. Parole di chi affronta ogni giorno la sofferenza psichica, diventate un invito a fermarsi, leggere e superare i pregiudizi.

L’iniziativa è promossa da Asvap4, associazione attiva da oltre trent’anni nei territori di Saronno e Busto Arsizio, in collaborazione con l’Azienda sociosanitaria territoriale Valle Olona, il Comune di Saronno e Il Clandestino. L’obiettivo è dare spazio alle testimonianze dirette e contrastare lo stigma che ancora accompagna il disagio psichico.

I messaggi raccontano la salute mentale attraverso immagini quotidiane, nelle quali anche chi non ha vissuto la stessa esperienza può riconoscersi. “La salute mentale è un’avventura condivisa alla scoperta dei superpoteri che non sapevi di avere”, si legge in una delle frasi. Un’altra richiama il valore della condivisione: “Cucire insieme tra i fili di una coperta di lana le nostre fragilità: a volte stare meglio significa non nasconderle, ma trovare qualcuno con cui condividerle”.

Ci sono poi l’incoraggiamento nei momenti difficili, “Durante una salita faticosa, sedersi sul prato e dirsi ‘ce la puoi fare'”, e la possibilità di riconoscere ciò che si prova: “Imparare a dare un nome alle nuvole, per poi lasciarle passare”.

Alla sensibilizzazione nelle strade si affianca una richiesta concreta per il mondo della scuola. Asvap4 rinnova la collaborazione con la rete nazionale “Diritto a Stare Bene” e sostiene la campagna del 2026 “Lo psicologo in classe”. La proposta chiede una presenza stabile, pubblica e gratuita di professionisti della salute psicologica nelle classi, come parte del percorso scolastico, e nei luoghi della vita quotidiana degli studenti.

L’intento è superare gli interventi affidati soltanto a bonus o contributi occasionali, rendendo il sostegno psicologico accessibile fin dai banchi di scuola.

“Il benessere psicologico è un diritto che deve essere accessibile a tutti fin dai banchi di scuola, non un privilegio per chi ha disponibilità economiche”, afferma Michela Darò, presidente di Asvap4. “Portare lo psicologo dentro le classi significa fare vera prevenzione e offrire ai più giovani uno spazio sicuro in cui non sentirsi soli, proprio in quella fase della vita in cui è vitale imparare a non nascondere le proprie fragilità”.

Per approfondire la campagna è disponibile il sito www.dirittoastarebene.it.

Tutti i cittadini sono invitati a scoprire la campagna e a firmare la nuova proposta consultando il sito www.dirittoastarebene.it.

Per ricevere informazioni sui servizi di supporto offerti da As.V.A.P.4 a Saronno e Busto Arsizio o per candidarsi per le attività di volontariato:

✉️ Email: [email protected]

📞 Telefono: 347 3722283

sito https://asvap4.it/

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