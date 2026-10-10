Cronaca

SARONNO – L’odore di gas era stato avvertito già nel pomeriggio di ieri, venerdì 9 ottobre, ma questa mattina alle 11, sabato 10 ottobre, la situazione ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. È successo in via Roma, dove alcuni residenti, preoccupati per il persistente odore di gas, hanno chiesto l’intervento dei soccorritori.

Sul posto sono arrivati i pompieri, che hanno avviato una serie di verifiche per individuare l’origine della fuga. I controlli hanno interessato anche il vicino oratorio, per accertare la situazione nell’area circostante.

Le verifiche hanno permesso ai vigili del fuoco di individuare una perdita di gas. Durante le operazioni è stato richiesto anche l’intervento della polizia locale, chiamata a gestire lo spostamento di alcune automobili parcheggiate nel punto in cui era necessario effettuare lo scavo per raggiungere la perdita.

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