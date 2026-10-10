SARONNO – Dalle valli bergamasche alla Valsesia, passando per il Parco Lura e il Parco Pineta: sono diverse le zone battute dai volontari alla ricerca degli esemplari da esporre alla 49ª Mostra micologica Città di Saronno, che apre oggi, sabato 10 ottobre, alle 10 nella sala Nevera di Casa Morandi, in viale del Santuario 2. Un appuntamento dedicato alla scoperta del mondo dei funghi, organizzato dall’Associazione micologica Bresadola, gruppo “G. Ceriani”, con il patrocinio del Comune di Saronno.

La raccolta dei funghi è iniziata nonostante le difficoltà legate al clima. Le squadre dell’associazione si sono messe in movimento anche sotto la pioggia, raggiungendo l’alta e bassa Valsesia, le valli bergamasche, le valli di Tarsogno, in provincia di Parma, il Parco Pineta di Appiano Gentile e il Parco Lura. La siccità delle settimane precedenti, spiegano gli organizzatori, potrebbe aver penalizzato la crescita dei funghi e quindi la raccolta degli esemplari destinati alla mostra.

L’esposizione offrirà ai visitatori la possibilità di osservare da vicino diverse specie di funghi e conoscerne le caratteristiche. Tra le novità di questa edizione ci sarà anche un diorama, una ricostruzione tridimensionale di un ambiente naturale pensata per illustrare la crescita e lo sviluppo dei funghi nel loro habitat.

Un’altra novità riguarda proprio il territorio saronnese. Durante la manifestazione sarà presentato e reso disponibile, a fronte di un contributo, il nuovo libro “I funghi dei parchi e giardini di Saronno”, realizzato dall’associazione. Una pubblicazione che porta l’attenzione sulla presenza dei funghi anche negli spazi verdi cittadini.

Nel corso delle due giornate saranno presenti gli esperti del Gruppo studio dell’associazione, a disposizione del pubblico per consulenze micologiche e approfondimenti. Un’occasione per imparare a conoscere meglio le diverse specie e avvicinarsi al mondo della micologia.

La mostra sarà aperta oggi, sabato 10 ottobre, dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19,30. Domani, domenica 11 ottobre, sarà visitabile dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19. L’ingresso è libero.