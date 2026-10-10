Città

SARONNO – Perde il portafogli mentre porta i rifiuti alla piattaforma ecologica e se lo vede riconsegnare direttamente a casa, con tutti i documenti e i soldi ancora all’interno. È la bella storia raccontata da Roberto Ponti, cittadino saronnese, che ha voluto ringraziare pubblicamente il personale di Econord per un gesto di onestà e gentilezza.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi alla piattaforma ecologica di Saronno. Il saronnese si era recato nella struttura per conferire diversi rifiuti quando, senza accorgersene, ha smarrito il portafogli. A ritrovarlo è stato il personale della piattaforma che si è anche occupato di restituirlo al proprietario, consegnandoglielo direttamente a domicilio.

Ponti ha voluto condividere con un messaggio di ringraziamento rivolto al responsabile e a tutti i dipendenti della struttura. “Voglio esprimere un ringraziamento speciale al responsabile e a tutti i dipendenti della piattaforma ecologica di Saronno, gestita da Econord, per un gesto di straordinaria onestà e gentilezza. Con mia grande sorpresa e immenso sollievo, non solo il portafogli è stato ritrovato, ma mi è stato addirittura consegnato direttamente a casa, integro in ogni sua parte, con documenti e con tutti i soldi all’interno”.

Per Ponti, il gesto merita di essere raccontato anche per il suo valore di esempio positivo.

“In un momento in cui episodi negativi fanno spesso notizia, vicende come questa ci ricordano quanto siano preziosi l’onestà, la professionalità e il senso civico delle persone che lavorano ogni giorno sul nostro territorio. Un grazie di cuore a tutta la squadra di Econord per questo splendido esempio di correttezza e umanità”.

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