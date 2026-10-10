Città

SARONNO – “Chi meglio di chi vive Saronno ogni giorno può dire dove la città funziona e dove no? Giovedì 15 ottobre alle 21, a Villa Gianetti, il Comune lancia “Saronno Punto per Punto”. È una mappatura della città aperta a cittadine e cittadini, commercianti, associazioni e a chiunque la attraversi per lavoro, studio o necessità”.

Inizia così la nota dell’Amministrazione comunale.

Si parte da due esperienze già avviate: la prima mappa realizzata dalle studentesse e dagli studenti dell’Itcs Gino Zappa e il lavoro di ascolto svolto da Cramlab a Palazzo Visconti. L’ingresso è libero. Il progetto parte da una constatazione: la città non è uguale per tutti. Lo sa la ragazza che scende dal treno alle 22, l’anziana davanti a un incrocio trafficato, chi deve affrontare barriere architettoniche con un passeggino o in carrozzina.

Il primo tassello è stato il lavoro delle studentesse e degli studenti dello Zappa. Accompagnati dai docenti e dagli architetti del Saronnese, hanno percorso piazzali, parcheggi e percorsi pedonali del centro storico. Per ciascuno hanno osservato l’illuminazione, la frequentazione, il verde e le altre caratteristiche utili a capire come vengono vissuti gli spazi.

Il secondo tassello è “Affamati di idee? Tutti a tavola!”, la giornata organizzata lo scorso 13 giugno dal laboratorio di architettura Cramlab per la riapertura del cortile di Palazzo Visconti. In quell’occasione circa 200 persone hanno partecipato al confronto e sono state compilate 35 mappe della città.

“Le città sono state disegnate a lungo su un cittadino tipo: adulto, in salute, in auto, senza figli da accompagnare né genitori da assistere – spiega Lucy Sasso, assessora alle Pari Opportunità – chi non corrisponde a quel modello paga ogni giorno un prezzo che nessuna statistica registra. Con “Saronno Punto per Punto” vogliamo arrivare a tutte le persone che la città oggi la subiscono. Chi vive Saronno sa dove un marciapiede si interrompe, quale piazza si svuota quando chiudono i negozi, quale strada si evita la sera. Oggi questa conoscenza resta nelle conversazioni e si perde. Noi vogliamo raccoglierla e farla entrare nelle decisioni, per costruire insieme una Saronno che non lascia indietro nessuno”.

Da qui in avanti la mappa cresce con i contributi di tutte e tutti. Il Comune avvia un percorso partecipato per osservare e tracciare la città attraverso gli occhi di chi la vive ogni giorno: chi la attraversa a piedi, chi ci lavora, chi tiene aperto un negozio, chi preferisce evitarne alcune zone.

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