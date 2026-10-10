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TRADATE – Un motociclista di 44 anni è rimasto ferito nello scontro con un capriolo, sbucato improvvisamente dai boschi del Parco Pineta. L’incidente si è verificato venerdì 9 ottobre, attorno alle 7.30, nei pressi dell’incrocio tra via per Castelnuovo e via per Appiano, due strade particolarmente trafficate che attraversano l’area boschiva. Secondo una prima ricostruzione, l’animale avrebbe attraversato improvvisamente la carreggiata, senza lasciare al motociclista il tempo di evitarlo nonostante il tentativo di scongiurare l’impatto. Il 44enne è caduto sull’asfalto, mentre il capriolo è morto a causa delle ferite riportate.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno prestato i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza e del personale sanitario. Il motociclista è stato trasportato in ospedale in codice giallo, con ferite di media gravità. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente. La circolazione ha subito rallentamenti e interruzioni durante le operazioni di soccorso e rimozione dell’animale.

L’episodio riporta l’attenzione sulla presenza di animali selvatici lungo le strade del territorio. Proprio nelle scorse ore, dal vicino comune di Cislago era arrivata una segnalazione sulla presenza di caprioli in prossimità delle carreggiate, con un invito agli automobilisti a prestare particolare attenzione.

Il rischio di attraversamenti improvvisi riguarda soprattutto le strade che costeggiano o attraversano le zone boschive, come quelle del Parco Pineta, dove non sono rari gli avvistamenti di fauna selvatica.

10102026