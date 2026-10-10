Cronaca

UBOLDO – Da dove arriva il fucile da caccia trovato nel giardino di una villetta di Cascina Malpaga? È l’interrogativo che accompagna un insolito ritrovamento avvenuto nella zona periferica di Uboldo, dove un residente si è imbattuto in un’arma abbandonata all’interno della sua proprietà.

Non si trattava di un oggetto qualsiasi, ma di una doppietta calibro 16, di fabbricazione artigianale e soprattutto senza matricola identificativa. Una presenza decisamente inattesa in un giardino privato, che ha spinto il proprietario dell’abitazione a rivolgersi ai carabinieri.

L’uomo, dopo essersi accorto della presenza dell’arma, ha chiesto indicazioni su come procedere. I militari sono intervenuti per recuperare il fucile, che è stato preso in consegna in via cautelare. Nonostante fosse stato trovato all’aperto, risultava in buone condizioni di conservazione.

La vicenda ha avuto anche un seguito amministrativo. Il ritrovamento è stato infatti segnalato attraverso un avviso pubblicato all’Albo pretorio del Comune, con l’obiettivo di consentire gli accertamenti sulla proprietà e completare la procedura prevista per un’eventuale restituzione.

Rimane però l’aspetto più curioso dell’episodio: nessuno degli elementi disponibili permette di spiegare perché una doppietta si trovasse proprio nel giardino della villetta. Non è noto chi l’abbia lasciata, né da quanto tempo fosse lì.

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