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VENEGONO SUPERIORE – Un’auto parcheggiata nei pressi del Castello dei Missionari Comboniani si è improvvisamente messa in movimento, precipitando da un muraglione e finendo ribaltata sulla strada sottostante. È successo nel tardo pomeriggio di giovedì 8 ottobre, fortunatamente senza conseguenze per le persone.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe lasciato la vettura in sosta dimenticando di inserire il freno a mano. L’automobile si è quindi mossa autonomamente, compiendo un volo di circa tre-quattro metri prima di terminare la corsa ruote all’aria, a ridosso della vegetazione. Nonostante la spettacolarità dell’accaduto, nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti e la ricostruzione dell’episodio.

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(foto archivio)

10102026