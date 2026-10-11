SARONNO – Addio terra rossa arriva l’erba sintetica all’Amor Sportiva. Da qualche settimana procedono a pieno regime i lavori nell’impianto comunale di via Trento, alla Cassina Ferrara. Il cantiere è ripreso a settembre, dopo lo stop legato a un ricorso sulla gara d’appalto. L’intervento dovrebbe richiedere ancora alcuni mesi, con conclusione attesa nel nuovo anno.

A spiegare le ragioni del blocco era stato l’assessore allo sport Mauro Lattuada: “I lavori erano bloccati da un ricorso al Tribunale amministrativo regionale presentato dalla seconda impresa classificata nella gara d’appalto. Le aziende hanno trovato un accordo e rinunciato al ricorso. Questo ha permesso di sbloccare la situazione e far partire i lavori a settembre”.

Il nuovo terreno di gioco sarà in erba sintetica e misurerà 96 per 48 metri, all’interno di un’area complessiva di 103 per 53 metri. Il costo presentato per l’opera è di 500 mila euro: 400 mila arrivano dalla donazione del saronnese Carlo Malnati e altri 100 mila dal Comune.

La storia era stata annunciata il 3 dicembre 2024, durante una conferenza stampa in Comune con l’allora sindaco Augusto Airoldi, l’assessore allo sport Gabriele Musarò e i rappresentanti dell’Amor Sportiva. Il benefattore, che inizialmente aveva scelto di restare anonimo, si era rivolto all’amministrazione per finanziare un’opera in ricordo dei genitori. Tra le possibilità proposte aveva scelto il campo da calcio, anche per l’attenzione della società alla crescita dei giovani e al valore educativo dello sport.

Il nome di Carlo Malnati è stato poi svelato il 13 settembre 2025, durante la presentazione delle squadre dell’Amor. In quell’occasione il donatore ha annunciato anche l’intitolazione: il nuovo terreno di gioco si chiamerà “Campo Vittoria”, in memoria della madre scomparsa. Il progetto, avviato con la giunta Airoldi, è proseguito con l’amministrazione della sindaca Ilaria Pagani.

Dopo i rinvii e lo stop della procedura, il cantiere è ora entrato nella fase operativa.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09