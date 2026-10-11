Calcio

TRADATE – Si è concluso in parità il derby tra Fc Tradate e Cistellum 2016, protagoniste domenica pomeriggio della quinta giornata del campionato di Prima categoria, girone H. Un 1-1 che ha visto andare a segno Hassan per i padroni di casa e Garbin per la formazione ospite, al termine di un confronto che ha consentito a entrambe le squadre di muovere la classifica. Per il Tradate è arrivato il terzo pareggio stagionale, che ha portato la formazione tradatese a quota 6 punti, con un bilancio di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle prime cinque giornate. La squadra ha così mantenuto una posizione di centroclassifica, pur senza riuscire a conquistare l’intera posta in palio nel confronto con una diretta concorrente.

Un punto importante anche per il Cistellum, che ha raggiunto quota 4 in graduatoria. La formazione di Cislago, dopo un avvio di stagione complicato, ha ottenuto il primo pareggio del campionato, aggiungendolo all’unica vittoria conquistata finora. Resta comunque la necessità di recuperare terreno per allontanarsi dalle ultime posizioni.

Nelle zone alte della classifica, intanto, si è formato un terzetto al comando con 10 punti. Il Cantello Belfortese ha battuto 2-0 il Cdg Veniano, mentre l’Ispra ha espugnato 3-1 il campo dell’Union Valleolona. Successo anche per la Valcuviana, che si è imposta 4-2 in trasferta contro la Cedratese.

Alle spalle delle capoliste, la Valceresio Audax ha pareggiato senza reti contro il Calcio Bosto, rimanendo imbattuta e salendo a quota 9 punti, raggiunta dall’Accademia Verbano Caravate, vittoriosa 2-0 sul campo della Faloppiese Olgiate Ronago.

Da segnalare anche il successo del San Michele Calcio, che ha superato 2-0 il Laveno Mombello, mentre Città di Samarate e Brebbia 2019 hanno chiuso sull’1-1.

Prima categoria, girone H – Risultati della quinta giornata

Cedratese-Valcuviana 2-4

Valceresio A. Audax-Calcio Bosto 0-0

Cantello Belfortese-Cdg Veniano 2-0

Città di Samarate-Brebbia 2019 1-1

Faloppiese Olgiate Ronago-Accademia Verbano Caravate 0-2

San Michele Calcio-Laveno Mombello 2-0

Tradate-Cistellum 2016 1-1 – Hassan (Tradate), Garbin (Cistellum)

– Hassan (Tradate), Garbin (Cistellum) Union Valleolona-Ispra Calcio 1-3

Classifica Prima categoria, girone H

Cantello Belfortese, Ispra Calcio, Valcuviana 10 punti; Valceresio A. Audax, Accademia Verbano Caravate 9; Union Valleolona, Cedratese 8; Città di Samarate 7; Tradate, San Michele Calcio, Faloppiese Olgiate Ronago 6; Calcio Bosto, Cdg Veniano 5; Cistellum 2016 4; Brebbia 2019 3; Laveno Mombello 2.

Classifica aggiornata dopo la quinta giornata.

(foto: Fc Tradate in azione)

11102026